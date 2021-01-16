Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'de son haftayı bay geçen Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Trabzonspor Ekuban ile 11'de penaltı kaçırmasının ardından kalesinde şok bir gol gördü. Antalya ilk atağında 25'te golü buldu. Bordo-Mavili ekip 33'üncü dakikadan sonra 10 kişi oynayan rakibine karşı pozisyona girmekte zorlandı. 90+6'da Afobe takımına 1 puanı getirdi.

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Antalyaspor Trabzonspor maçı son dakikalarda nefes kesti. Oyunun başından beri hakimiyeti elinde tutan Trabzonspor Ekuban'la penaltıdan da yararlanamadı. 25'te Antalyaspor'un öne geçmesiyle Fırtına futbol anlamında daha çok risk aldı. Oyun Antalya cephesinde geçse de son bölümde kaleci Uğurcan'ın öne çıkmasıyla Gökdeniz orta sahadan boş kaleye gönderdiği topta başarılı olamadı ve garanti 3 puana engel oldu. Sonrasında Trabzon'un son saniye hücumunda gol geldi. Afobe ağları sarsmayı başardı. Karşılaşmada 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

Karadeniz takımı 27 puana yükseldi. Antalya ise Trabzon'u takibini sürdürdü. 25 puanla haftayı kapadı. Gelecek hafta Trabzonspor Konyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise 20'nci haftayı bay geçecek.

Mücadelenin kritik anları şöyle:

ANTALYASPOR- TRABZONSPOR: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Mücadelenin kritik anları şöyle:

90+6 Trabzonspor Afobe ile beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelen ortada Afobe'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

90+ Hakem 7 dakikalık uzatma verdi. Trabzonspor 1 puan kurtarmak için bastırıyor.

83- Sol kanattan Marlon'un arka direğe ortasında Djaniny'nin cılız vuruşunda top yandan dışarı gitti.

73- Sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza sahasından Afobe'nin volesinde top farklı şekilde auta gitti.

55- Trabzonspor oyunu Antalyaspor yarı alanına yıkmış olsa da istediği pozisyonları bulamıyor.

49- Trabzonspor gole çok yaklaştı. Abdülkadir'in ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Boffin son anda kornere gönderdi.

46- İkinci yarıya Trabzonspor başladı. Kaleci Uğurcan kendisine gelen topu oyuna sokuyor.

45+ Dördüncü hakem 3 dakikalık uzatmayı işaret etti. Oyunda üstün olan Trabzonspor, 10 kişi kalan Antalyaspor'un kilidini ilk yarıda çözemedi.

33- Antalyaspor 10 kişi kaldı... Antalyaspor'da penaltıyı yapan Ersan Gülüm, Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

30- Trabzonspor'da Parmak'ın savunma arkasına havadan gönderdiği topa Ekuban vole vuruşu çıkardı. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti. Sonrasında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

25- GOOOOL! Antalyaspor ilk atağında golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortaya Amilton kafa vuruşu gerçekleştirdi. Kaleci Uğurcan'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Direğe çarpan top fileleri sarstı

22- Bu dakikalarda Trabzonspor oyunu Antalya sahasına yıktı. Kısa paslarla atağa kalkan Fırtına'da Nwakaeme'nin şutu kaleci Boffin'de kaldı.

11-Penaltı kaçtı! Ekuban'ın şutunda meşin yuvarlak savunmada Ersan'ın eline çarpıyor. Hakem Ali Palabıyık beyaz noktayı gösteriyor. Topun başına geçen Ekuban, kaleci Boffin'i geçemiyor.

9- Nwakaeme topla ceza sahasına giriyor, Gökdeniz'in müdahalesinde top kornere çıkıyor. Etkisiz köşe vuruşu sonrası oyun taç atışıyla sürecek.

1- Karşılaşma Antalyaspor'un vuruşuyla başladı. Trabzonspor önde pres yapıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısından yansıyanlar:

İlk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny