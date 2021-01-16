Meteoroloji uyarı geçti İstanbul için 5 günlük tahmin paylaştı kar yağışı başladı

Meteoroloji yetkilileri İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı geçmesinden dakikalar sonra beklenen kar yağışı kentin batısından giriş yaptı.

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İstanbul'da kar yağışı başladı. Meteroloji'nin günlerdir uyarısı sonrası beklenen kar İstanbul'un batısından giriş yaptı. Avrupa Yakası'nda Silivri'nin yüksek kesimleri ile Arnavutköy, Sultangazi, Kayaşehir, Bayrampaşa, Esenler ve Şişli'de kar yağışı görülüyor.

Arnavutköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Bazı ilçelerde karla karışık yağmur yağıyor

Eyüpsultan'ın Göktürk ve Hasdal semtleri ile Esenyurt, Alibeyköy ve Sarıyer'de karla karışık yağmur gözlenirken, kentin bazı ilçelerinde ise yağmur etkili oluyor.

Anadolu yakasında ise Beykoz, Maltepe, Pendik Aydos Tepesi ve Sultanbeyli'de aralıklı kar ve sulu kar yağışı sürüyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İBB ve ilçe belediye ekipleri, ana arterlerde hazır bekletiliyor.

Sarıyer'de çocuklan kar topu oynadı

Meteoroloji uyarı geçmişti

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde beklenen yoğun kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağını bildirmiş ve kar uyarısında bulunmuştu. Açıklamada İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtilmişti.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak

İstanbul'da yoğun kar yağışının kıyılarda 5-10, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde ise 15-20 santimetre şeklinde olacağının tahmin edildiği ifade edilmişti.

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