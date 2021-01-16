Mesut Özil bir heyecan daha yarattı

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil'in, ağabeyi Mutlu Özil'in Fenerbahçe paylaşımını beğenmesi heyecan yarattı.

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Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan ve transferi an meselesi olan Mesut Özil ile kulübü Arsenal, The Athletic'in haberine göre sözleşmenin feshedilmesi için prensipte anlaşma sağladı.

Öte yandan Mutlu Özil, sosyal medya hesabından ''Elhamdulillah 10'' yazıp Fenerbahçe logosunu paylaştı. Mesut Özil'in de bu paylaşımı beğenmesi Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.