BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Mesut Özil bir heyecan daha yarattı

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil'in, ağabeyi Mutlu Özil'in Fenerbahçe paylaşımını beğenmesi heyecan yarattı.

Abone ol

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan ve transferi an meselesi olan Mesut Özil ile kulübü Arsenal, The Athletic'in haberine göre sözleşmenin feshedilmesi için prensipte anlaşma sağladı.

Öte yandan Mutlu Özil, sosyal medya hesabından ''Elhamdulillah 10'' yazıp Fenerbahçe logosunu paylaştı. Mesut Özil'in de bu paylaşımı beğenmesi Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir - Sivasspor maçında yoğun kar yağışı
Jandarmadan 'Sizi çok seviyorum, videomu izlerseniz sevinirim' diyen çocuğa ziyaret
Teknik uzman Raşit Arslanoğlu'ndan 'doları olanları üzecek' uyarı! Bu seviye aşılmadıkça...
Gol düellosunda Göztepe, Konyaspor'u yendi
Trabzon'da oğlunun kabri başında kalp krizinden yaşamını yitirdi
Fiat ve PSA Grubu'nun birleşmesi resmen tamamlandı dünyanın dördüncü üreticisi olacaklar
PKK'da çözülme sürüyor 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
Trump döneminin son idam mahkumu Higgs infaz edildi
Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın mı?
Ahmet Davutoğlu: 24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede? Azmettirenler nerede?
Yorumlar 1 yorum