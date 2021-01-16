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Ahmet Davutoğlu: 24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede? Azmettirenler nerede?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığını belirtti. Davutoğlu, “Azmettirenler nerede? Failler bulunup ortaya çıkarılana kadar soracağım: Terör Ankara’da, failler nerede?” diye sordu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cuma namazına gitmek isterken dün Ankara'da evinin önünde sopalı ve silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede?"

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle: Başkent’in göbeğinde siyasi terör saldırısına uğrayan kardeşim Selçuk Özdağ’ın ameliyatı şükür başarıyla sonuçlandı.

24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede? Azmettirenler nerede? Failler bulunup ortaya çıkarılana kadar soracağım: Terör Ankara’da, failler nerede?

"Geldiğimiz nokta bu mu?"

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Yavuz Değirmenci ise Selçuk Özdağ'ın ameliyat sonrası görüntülerini paylaşarak, “Mesele Selçuk Özdağ değildir. O zaten feleğin çemberinden geçmiş, idamlardan dönmüş korkusuz bir insan. Mesele, biz 21. yüzyılda çocuklarımıza dünyanın süper liginde rekabet eden bir hukuk devleti yerine bir mafya düzeni mi miras bırakacağız? Geldiğiniz nokta bu mu?” diye sordu.

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