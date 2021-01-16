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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyudu.

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 18 Ocak'ta Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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