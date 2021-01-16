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İş kadını hayatını şokunu yaşadı 210 bin dolarını kaptırdı

CEZAEVİNDEKİ eşinin mahkeme işlemleri için avukat tutan Sibel Bal Kotan isimli kadın, M.Ö. isimli sahte avukat tarafından 210 bin dolar dolandırıldı. Kotan şikayetçi olurken, gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Olay Maltepe'de yaşandı. Sibel Kotan isimli kadın, cezaevindeki eşi Yunus Kotan için avukat aradı. Kayınvalidesinin aracılığıyla M.Ö.(53) ile anlaştı. Aradan zaman geçmesine rağmen dava sürecinde gelişme yaşanmadığını fark eden Kotan, araştırmaları neticesinde M.Ö.'nün avukat olmadığını anladı. Kotan,  dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, M.Ö., 13 Ocak tarihinde kaldığı evde gözaltına alındı. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı

M.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Sibel Kotan, "Hukuki olarak avukat olduğunu iddia eden birisi tarafından dolandırıldım. 2 ila 6 ay arasında eşimi cezaevinden çıkaracağını söyledi. Konuyla hiç ilgilenmedi. Onunla çalışmaktan vazgeçtik ve onu şikayet edeceğimizi söyledik." dedi.

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