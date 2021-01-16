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Açık Öğretim Okulları sınavı ne zaman? Ziya Selçuk açıkladı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1'inci dönem sınavlarının 25 Şubat'ta, 2'nci dönem sınavlarının 25 Mart’ta başlayacağını duyurdu.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 'Açıköğretim okulları sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gerekli bilgiyi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Açıköğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini duyurarak, ''I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır'' açıklamasını yaptı.

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