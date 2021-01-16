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Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor video detayı bomba

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com

Mesut Özil ve Arsenal sözleşme feshi için prensip anlaşmasına vardı. Mesut Özil’in pazar günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil için video bile hazırlattı.

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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile 3,5 yıllık el sıkışan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmak için geri sayıma geçerken sarı-lacivertli taraftarlar da resmi açıklamanın gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşme feshi için prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcunun Arsenal'den 'resmen' ayrılır ayrılmaz yani pazartesi günü Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Pazar günü İstanbul'a geliyor
Alman asıllı Türk yıldızın Londra’ya uçuşundan sonraki karantinası dün bitti. Bugün kulübü Arsenal ve arkadaşlarıyla vedalaşacak olan Mesut Özil'in pazar günü ailesiyle birlikte İstanbul’da olması bekleniyor. Mesut Özil ve ailesi İstanbul’a indiklerinde PCR testine girecekler. Hatta Mesut Özil'in Fenerbahçe-Ankaragücü maçını Kadıköy'de tribünden takip etmesi bekleniyor.

Mesut Özil'in, Kısıklı'da yaptırdığı villa için çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oluyor
Eşi Amine Gülşe'nin ailesinin Türkiye'de yaşıyor olmasından dolayı Özil'in kariyerine Türkiye'de devam etmesini isteyen Amine, bu düşüncesi doğrultusunda Küçük Çamlıca'da (İstanbul) 10 milyon dolara tripleks ev aldı. Mesut Özil aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a komşu oluyor.

Mesut için özel video
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil için video bile hazırlattı. Videonun 1,5 dakika olması bekleniyor. Mesut için özel olarak hazırlanan videoda dünyaca ünlü futbolcular var. Bunlar; Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Ángel Di María, Julian Draxler ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin Van Persie de bulunmakta.

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