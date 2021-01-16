BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  FENERBAHÇE

Acun Ilıcalı, Ümit Özat'ın Mesut Özil sorusuna bozuldu: Bu soru sorulmayacaktı

TV100 ekranlarında yayınlanan 'Var Odası' programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Ümit Özat'ın Mesut Özil'le ilgili soru sormasına bozuldu. Ümit Özat, "Espri yaptım abi, şaka söylüyorum. Evren Turan'ı veriyorum" dedi.

Abone ol

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard ile ilgili açıklamalarda bulundu. TV100'de Ertem Şener'in sunduğu 'VAR ODASI' adlı programa telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Fenerbahçelilerin merakla beklediği Mesut Özil da sorusuna cevap verdi.

Satın adlığı takımı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı; "Fortuna Sittard'a Panathinaikos'tan bir genç yetenek transfer edeceğiz. 2 takviye ile arayı tamamlayacağız. 6 maçta 4 galibiyet aldık. İnşallah ileride Hollanda Ligi'nin yayın haklarını alırım, seyredersiniz."

"Mesut sorulmayacaktı"
Programda yorumcu olarak bulunan teknik direktör Ümit Özat'ın "Acun ağabey, Mesut'u getiriyor musun?" sorusuna ünlü televizyoncu, "Bu bağlantıda bu soru sorulmayacaktı. Bilerek mi sorduruyorlar." şeklinde cevap verdi.

"Espri yaptım abi, şaka söylüyorum''
Acun'un sözleri karşısında kahkaha atarak durumu kurtarmaya çalışan Ümit Özat, "Espri yaptım abi, şaka söylüyorum. Evren Turan'ı veriyorum" diyerek telefonu yorumcu arkadaşına uzattı.

"Derbi gollü olur"
Hafta sonu oynanacak derbi için görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, "Beşiktaş - Galatasaray derbisinde fazla gol olacağını hissediyorum. Karşılıklı goller olacaktır. İki takım da futbol oynatmaya meyilli teknik direktörlere sahip." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fenerbahçe'den transferde çifte bomba! 4 isimle yollar ayrılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Mahkeme kararı bozdu
Hastane müdüründen rüşvet mesajı: Viski vişne 10 bin TL istedi
Meral Akşener hacı olduğu için aşı fotoğrafı paylaşmadı
Ukrayna, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Ozan vefat etti
Debide Lazio, Roma'yı farklı geçti
Pendik’te taciz ve tehdit dehşete dönüştü: 1 ölü 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Menfur saldırıları şiddetle kınıyorum
Fenerbahçe'den Burak Kapacak hamlesi
Mauricio Pochettino, korona virüse yakalandı
Yorumlar