Acun Ilıcalı, Ümit Özat'ın Mesut Özil sorusuna bozuldu: Bu soru sorulmayacaktı

TV100 ekranlarında yayınlanan 'Var Odası' programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Ümit Özat'ın Mesut Özil'le ilgili soru sormasına bozuldu. Ümit Özat, "Espri yaptım abi, şaka söylüyorum. Evren Turan'ı veriyorum" dedi.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard ile ilgili açıklamalarda bulundu. TV100'de Ertem Şener'in sunduğu 'VAR ODASI' adlı programa telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Fenerbahçelilerin merakla beklediği Mesut Özil da sorusuna cevap verdi.

Satın adlığı takımı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı; "Fortuna Sittard'a Panathinaikos'tan bir genç yetenek transfer edeceğiz. 2 takviye ile arayı tamamlayacağız. 6 maçta 4 galibiyet aldık. İnşallah ileride Hollanda Ligi'nin yayın haklarını alırım, seyredersiniz."

"Mesut sorulmayacaktı"

Programda yorumcu olarak bulunan teknik direktör Ümit Özat'ın "Acun ağabey, Mesut'u getiriyor musun?" sorusuna ünlü televizyoncu, "Bu bağlantıda bu soru sorulmayacaktı. Bilerek mi sorduruyorlar." şeklinde cevap verdi.

"Espri yaptım abi, şaka söylüyorum''

Acun'un sözleri karşısında kahkaha atarak durumu kurtarmaya çalışan Ümit Özat, "Espri yaptım abi, şaka söylüyorum. Evren Turan'ı veriyorum" diyerek telefonu yorumcu arkadaşına uzattı.

"Derbi gollü olur"

Hafta sonu oynanacak derbi için görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, "Beşiktaş - Galatasaray derbisinde fazla gol olacağını hissediyorum. Karşılıklı goller olacaktır. İki takım da futbol oynatmaya meyilli teknik direktörlere sahip." ifadelerini kullandı.