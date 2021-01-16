Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem! AFAD açıkladı

Son dakika haberi... Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem 08.30 sıralarında 6.98 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, İzmir'in bazı ilçelerinde hissedildi.

30 Ekim depreminin artçısı

Aynı bölgede dün akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem olmuş ve Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremi 30 Ekim'de meydana gelen büyük İzmir depreminin artçısı olabileceğini söylemişti.

Ayrıca dün gece saatlerinde Malatya'nın Püterge ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.