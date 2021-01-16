Değerli konut vergisi yürürlüğe girdi! İşte tüm detaylar

Değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan konutlar için 'değerli konut vergisi' yürürlüğe girdi. Buna göre, lüks konut sahipleri 20 Şubat’a kadar beyanname verecek, şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitle ödeme yapacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabi olacak. Mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef kabul edilecek.

Ne kadar ödenecek?

Değerli konut vergisi yeniden değerleme oranın yarısı oranında arttı ve yasa çıkarken 5 milyon lira olarak belirlenen sınırın 5 milyon 227 bin liraya yükseldi. Tebliğde yer alan rakamlara 2021 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının (yüzde 9.11) yarısı eklendiğinde bu yıl için ortaya çıkan rakamlar şöyle:

5 milyon (5 milyon 227 bin) TL ile 7.5 milyon (7 milyon 841 bin) TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3

10 milyon (10 milyon 455 bin) TL’ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL’si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6

10 milyon (10 milyon 455 bin) TL’den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilir.

Kimler muaf olacak?

Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve TOKİ’nin maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar,

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı,

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan taşınmazlar ile elçilerin oturduğu konutlar,

Merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, Türkiye’deki temsilciliklerine ait taşınmazlar,

Müteahhitlerin henüz satış ve devrini yapmadığı, kiraya vermediği konutlar vergiden muaf olacak.

Beyanname ne zaman verilecek?

Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verecek. Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayıp, e-beyanname şeklinde de gönderebilecek. Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip mükellefler tek beyanname verecek. Vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.