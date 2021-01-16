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Debide Lazio, Roma'yı farklı geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, ezeli rakibi Roma'yı 3-0 yendi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Lazio ve Roma takımları, Roma'daki Stadio Olimpico'da karşılaştı. İtalya Serie A'nın 18. haftasındaki derbide Lazio, Roma'yı 3-0 mağlup etti.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 15'te Ciro Immobile, 23 ve 67'de Luis Alberto kaydetti.

Evsahibi Lazio'da Vedat Muriqi, 83'te Immobile'nin yerine oyuna girdi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Lazio, puanını 31'e yükseltti.

Roma ise 34 puanda kaldı.

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