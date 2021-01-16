Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı transfer ediyor

Beşiktaş, Eskişehirspor’un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan’ı kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Bilal Ceylan için Eskişehirspor’a 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.Abone ol
Beşiktaş devre arası transfer döneminde ilk hamlesini yaptı. Siyah-beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’un sağ beki Bilal Ceylan için kırmızı-siyahlı ekiple anlaşmaya vardı.
17 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Eskişehirspor’da oynamaya devam edecek; yeni sezon öncesi siyah-beyazlı takıma katılacak.
Beşiktaş, Bilal Ceylan için 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bilal Ceylan, bu sezon Eskişehirspor’da 18 maça çıktı.