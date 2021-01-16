İstanbul’da 5 ilçede 21 adrese PKK operasyonu

İSTANBUL'da PKK/KCK'ya 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınırken gözaltına alınan kişilerin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldikleri belirtildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile örgütün dağ kadrosunda yer aldıktan sonra İstanbul’a geldikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kadıköy’de bir gözaltı

Operasyon yapılan adreslerden biri Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katı oldu. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirtilen şüphelinin kaldığı daireye baskın yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde aramalar yapıldı. Aramalar sonucu bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 8’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.