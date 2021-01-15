İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması

İçişleri Bakanlığı, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulamasının cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı saat 05.00'de sonlanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada; daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde altıncısı uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı saat 05.00'de sonlanacaktır. Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.

Kısıtlama kapsamında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı kaydedilen açıklamada, "Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayiine yürüyerek gidip gelebilecekleri hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe ile hep birlikte başaracağız."