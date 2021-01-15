BIST 1.524
DOLAR 7,45
EURO 9,01
ALTIN 438,35
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

WhatsApp'tan geri adım! Kimsenin hesabı silinmeyecek

Kullanıcılara getirilen veri paylaşma zorunluluğu tartışmaları üzerine, mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan yeni bir açıklama geldi.

Abone ol

Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği açıklandı. Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.

Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'ye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina uygulanacak
Davutoğlu'ndan MHP'ye Selçuk Özdağ tepkisi
2021 Yılı Yatırım Programı yayınlandı
Fatih Karagümrük konuk olduğu Gençlerbirliği'ni mağlup etti
Sakarya'da çantalardaki parçalanmış ceset olayında perde parmak detayı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken çağrı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan FETÖ'cü sayısı kaç oldu?
İngiltere'den havalanan uçak koronavirüs şüphesiyle Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem
Attila Szalai, resmen Fenerbahçe'de
Yorumlar