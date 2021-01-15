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Fahrettin Altun'dan Selçuk Özdağ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyı kınayarak telin etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin etti.

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır."

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