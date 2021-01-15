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2021 Yılı Yatırım Programı yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Yılı Yatırım Programı'nı imzaladı. Resmi Gazete'de yayımlanan programa göre 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"2021 Yılı Yatırım Programı"nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Yatırım Programı'nda en yüksek payları yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 14,3 ile eğitim sektörü yatırımları aldı.

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