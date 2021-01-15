İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken çağrı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya soğuyan havalar nedeniyle bugün bin 291 evsiz vatandaşın otellerde misafir edildiğini açıkladı.

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Vali Ali Yerlikaya, Vatandaşların da sokakta kalanları en yakın karakollara bildirmelerini ve kimsenin dışarıda kalmayıp misafir edilmelerine aracı olmalarını istedi

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada vatandaşlara da seslenerek "Sevgili İstanbullular hava soğuk, bu havada bir kardeşimizin dahi dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Bu gece 1291 evsiz kardeşimizi otellerde misafir ediyoruz. Dışarıda kalan varsa lütfen en yakın karakola bildirin kimse dışarıda kalmasın!"dedi.