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Karabük'te haddehanedeki işçi feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK’te bir haddehanede 2 metre yükseklikteki ızgaradan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Ali Demirci isimli işçi 2 metre yükseklikten dengesini kaybederek düştü. Demirci’nin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Demirci, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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