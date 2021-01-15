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Isparta'da aniden fenalaşıp öldü gerçek ortaya çıktı! Oğlu sık sık...

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'da gece saatlerinde aniden fenalaşıp hayatını kaybeden 54 yaşındaki Mustafa H.'nin, 22 yaşındaki oğlu Reşit Han tarafından sık sık dövüldüğü ortaya çıktı.

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Yalvaç ilçesi Görgü Camii Mahallesi'nde oturan, alkol alışkanlığı nedeniyle tartıştığı oğlu Reşit Can H. tarafından sık sık dövüldüğü öne sürülen Mustafa H., dün, Uluborlu ilçesinde oturan kızı Mürşide D.'yi arayıp, gelip kendisini almasını istedi. Yalvaç'a gelen Mürşide D., kardeşi babasıyla görüşmesine izin vermeyince polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Mürşide D., kardeşinin hem babasını, hem aynı evde yaşayan babaannesini sık sık dövdüğünü söyledi.

Eve giden ekipler, savcının talimatıyla Reşit Can H.'yi gözaltına aldı. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa H. ise darp raporunun alınmasının ardından kızıyla birlikte Uluborlu'ya gitti. Mustafa H., bugün saat 00.50 sıralarında rahatsızlanınca kızı tarafından Uluborlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Mustafa H., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. İlk tespitlere göre iç kanama geçirdiği belirlenen Mustafa H.'nin kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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