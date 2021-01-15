Hollanda hükümeti istifa etti! Hollanda kamu haber ajansı duyurdu

Son dakika gelişmesi... Hollanda’nın kamu haber ajansı NOS’un haberine göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümeti istifa etti.

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İstifanın nedeninin çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından "sahtekar" diye yaftalanması olduğu belirtildi.

Ailelere yardımları ödeyen vergi dairesi, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ailelere ödeneğin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.

Bakım yardımına hak kazananların etnik kökenlerine bakılarak ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunan yüzlerce aile, ödeneklerin kesilmesi üzerine mahkemeye gitmişti.

Vergi incelemelerinde etnik köken ve çifte vatandaşlık gibi unsurlara bakılarak ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Vergi Bakanı Menno Snel istifa etmişti.

Hollanda hükümeti, ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan tüm ailelere tazminat ödemişti.