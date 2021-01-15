İstanbul’a tipi geliyor! Dr. Deniz Demirhan pazar gününe işaret etti

İstanbul’a yılın ilk karı yağdı. Peki bu kar yağışı devam edecek mi? Hürriyet muhabiri Musa Kesler sordu İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan kar yağışıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Demirhan, pazar gününe işaret etti.

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Heyecanla beklediğimiz kar cuma itibari ile başladı. Bu kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak? İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan etkisini arttırması beklenen kar yağışı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Cumartesi günü de sıcaklıklar 1-4 derece arasında olacak. İstanbul’da orta kuvvette bir kar yağışı Pazar günü itibarıyla görülebilecek. 2017 yılındaki gibi bir kar beklenmesin…

Kar yağışının Pazartesi ve Salı günü de devam etmesini bekliyoruz. Pazar günü kuvvetli rüzgar nedeniyle tipi oluşabilir. Buna dikkat edilmeli. Tipinin etkisiyle buzlanma da görülebilir. Dün gece de buzlanmanın etkisi altındaydık. Şehir merkezlerinde yaşayanlar bile kardan adam yapabilecek ama içinde oynayabileceğimiz bir kar olmayacak. Kar, kuzey batıdan geliyor.