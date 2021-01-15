Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı.

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Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, Orhan Uğuroğlu arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtildi. Şu anda Emniyette ifade veren

Uğuroğlu'nun sağlık durumu iyi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da bugün evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.