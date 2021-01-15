BIST 1.532
DOLAR 7,42
EURO 8,99
ALTIN 440,07
HABER /  MEDYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı.

Abone ol

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı gerçekleştirildi.  Edinilen bilgilere göre, Orhan Uğuroğlu arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtildi. Şu anda Emniyette ifade veren
Uğuroğlu'nun sağlık durumu iyi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da bugün evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya siyasilerden sert tepki
Aşıla nedir ücretli mi Sağlık Bakanlığı aşıla uygulaması kimler indirecek?
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Mersin'de film gibi kız isteme kavgasında özel ekip kuruldu
Kasımpaşa'dan bomba transfer! Chelsea yıldızı İstanbul'da
Galatasaray'dan sahte transfer haberi İtalya'yı karıştırdı
Antalya'da bölgeye göre elbise giyiyorlardı! Altın kızlar yakayı ele verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı için Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı bizzat aradı
WhatsApp'ın yeni şartları Avrupa'ya işlemiyor
Yargıtay’dan emsal karar! "Annesi vefat eden çocuk, büyükanne ve büyükbabayla fazla vakit geçirmeli"
Yorumlar