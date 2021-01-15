Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya siyasilerden sert tepki

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı gündemin üst sıralarına oturdu. Siyasi partilerden 'silahlı ve sopalı' saldırıya tepki yağdı.

Abone ol

Gelecek Partisili Özdağ'a cuma namazına gitmek üzere evinden çıktığı sırada silahlı ve sopalı 5 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan Özdağ'ın elinden ve kafasından ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi. Saldırıya siyasilerden tepki ise gecikmedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı" derken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "saldırıyı esefle kınıyorum" sözleriyle tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "bu dil terk edilmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

"Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırganların bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi. Babacan'ın açıklaması şöyle: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyaseti hedef alan bu saldırının failleri bir an önce yakalanmalı, olay yargı tarafından tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır.

"Saldırıyı esefle kınıyorum"

Saldırıya tepkisini ifade eden isimlerden biri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Saldırıyı kınayan Karamollaoğlu şöyle dedi: Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum.

"Bu dil terk edilmek zorundadır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de saldırının faillerinin bulunmasını istedi. Siyasetteki dile dikkat çeken Özel "Bir gruba egemen olan ötekileştirici hedef gösterici eski siyaset dili şiddete teşvik etmektedir. Bu dil terk edilmek zorundadır" dedi.