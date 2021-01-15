Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı saldırı düzenlendi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi.

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Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'a evinin önünde saldırı düzenlendi. Olayı kişisel Twitter hesabında duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Özdağ'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi vermedi. 5 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı öğrenilen Özdağ hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan Özdağ'ın kafasına 5 dikiş atıldı.

"Ağabeyimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur"

Selim Temurci, açıklamasında şunları yazdı: Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ ağabeyimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir.

"Ciddi biçimde yaralandı"

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ'ın şoförü tarafından hemen hastaneye kaldırıldığı söyleyen Özcan'ın açıklamaları şöyle: Gelecek Partisi Gn. Başkan Yardımcımız ve Manisa eski milletvekilimiz Sn. Selçuk Özdağ, bugün Ankara’daki evinin önünde saat 12:15 sularında “sopalı ve silahlı” bir saldırıya uğramıştır.

Yaklaşık beş kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Sn. Özdağ elinden ve kafasından ciddi biçimde yaralanmıştır.

Olay anında yanında bulunan şoförü tarafından hızla Memorial Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınmıştır. Güvenlik görevlilerimizin incelemeleri devam etmektedir. Olayın sorumlularının gecikmeksizin ortaya çıkarılmasını ve yargıya teslim edilmesini bekliyoruz. Söz konusu hadise ile maalesef ülkemizin geldiği noktayı, demokrasi diyen, hukuk diyen, özgürlük diyen hiçbir siyasinin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar gördük. Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmıştır. Tedavisi devam eden Sn. Genel Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyor ve bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

İlk saldırı değil

Daha önce de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle ateş açılmıştı. Saldırı sırasında evde olmayan Üstün saldırıdan kurtulmuştu.

İki hafta önce ise Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler, otomobili ile seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Olaydan yara almadan kurtulan İşçilik, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayı Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, bölgede çalışma yaparken, saldırıda İşçilik'in otomobiline 4 kurşun isabet ettiği belirlendi