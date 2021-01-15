Gelecek Partili Selçuk Özdağ saldırı anını anlattı! 5 kişiydiler, yüzleri açıktı sopalarla vurup silah çektiler

İkisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu

Beş kişiydiler. İkisi sopalarla vururken, biri silah tutuyordu. Silah çekersem belki ateş edecekti. Ben silahlı değildim, silahım arabadaydı. Sonra biri daha silah çekti. Beşincisi de sopayla kenarda bekliyordu. Kafamdan kanlar akmaya başladı. Yumruklaşmaya başladım iki kişiyle. O sırada sol elim kırılmış. Baktım, gözlerim görmüyor. Yine saldırdılar.