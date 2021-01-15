Gelecek Partili Selçuk Özdağ saldırı anını anlattı! 5 kişiydiler, yüzleri açıktı sopalarla vurup silah çektiler
ANKARA'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde darp edildi. Cuma namazına gitmek üzerine evinden çıkarken silahlı ve sopalı beş kişinin saldırdığını anlatan Özdağ'ın sol eli ve bir parmağı kırıldı. Özdağ saldırı anlarını anlattı....
Ankara'da evinin önünde 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. Cuma namazına gitmek üzerine evinden çıkarken silahlı ve sopalı beş kişinin saldırısına uğradığını belirten Özdağ, sol eli ve bir parmağının kırıldığını, başında da yara olduğunu söyledi. Özdağ saldırı anını Sözcü'ye şöyle anlattı:
Arkamdan gelip iki kişi bacaklarıma sopayla vurdu
- Cuma namazına gidiyordum. Kapıdan çıkarken soluma baktım, bir erkek var. Şahıs telefonla görüşüyor. Anladım işi. Arabaya yürüdüm. Şoförüm arabadaydı. Kar yağıyordu. Arkamdan iki kişi bacaklarıma sopayla vurdu düşeyim diye, düşmedim. Döndüm. Biri kafama vurdu sopayla. Boğuşmaya başladık. Onlar sopalarla vuruyor, ben yumruklarla…
İkisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu
Beş kişiydiler. İkisi sopalarla vururken, biri silah tutuyordu. Silah çekersem belki ateş edecekti. Ben silahlı değildim, silahım arabadaydı. Sonra biri daha silah çekti. Beşincisi de sopayla kenarda bekliyordu. Kafamdan kanlar akmaya başladı. Yumruklaşmaya başladım iki kişiyle. O sırada sol elim kırılmış. Baktım, gözlerim görmüyor. Yine saldırdılar.
Şoförüm iki el silah sıkınca kaçtılar
Araçtan inmesin diye şoförüne de silah doğrultulduğunu kaydeden Özdağ, “Organize bir hareket. Şoförüm silahla çıkınca kaçtılar. İki el silah sıktı şoför. Çok kan kaybediyordum. Bunların peşinden koşacaktım. Şoför ‘hastaneye gidelim’ dedi” şeklinde konuştu.