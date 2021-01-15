BIST 1.541
DOLAR 7,39
EURO 8,97
ALTIN 440,83
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Sivas'ta kadınların özel görüntülerini ele geçirdiler! 918 bin 200 TL...

İhlas Haber Ajansı

SİVAS'ta kadınların özel görüntülerini ele geçirip şantaj yapan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 918 bin 200 TL tutarında sahte para ele geçirildi.

Abone ol

Sivas’ta yaşayan R.A. isimli kadın mail adresine gelen elektronik posta içeriğinde bulunan linki tıkladı. Bir süre sonra internet bankacılığına erişmekte sorun yaşamaya başladı. Linki gönderenler, tuzaklarına düşündükleri kadının cep telefonundaki özel görüntülere ulaştı. Bu görüntüleri kadına gönderip, 20 bin lira göndermemesi durumunda görüntüleri ailesi ve yakın çevresiyle paylaşacağını belirterek tehdit ettiler.

R.A. Sivas il Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri konuyla ilgili detaylı çalışma başlattı. Sivas ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği içerisinde yaptığı çalışmaları sonrası 4 şahıs Gaziantep’te yakalanarak gözaltına alındı.


918 bin 200 TL tutarında sahte para
Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucu zararlı yazılım yüklemede kullanılan dijital materyaller, sahte ABD doları ve Türk Lirası olmak üzere toplamda 918 bin 200 TL tutarında sahte para, sahte kaşe ve pos cihazı, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Şahıslar Gaziantep’ten Sivas’a getirildi. Şahıslardan 3'ü il emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aksaray'da almak isteyen 6 ay bekliyor fiyatı dudak uçuklattı! Araba parasına vermedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve sağlıkçılara Kovid-19 aşısı yapıldı
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan dev işbirliği! Artık o uygulamalar internet harcamayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Mevlana Meydanı dünyanın önemli meydanları arasına girecek
Aşı takvimi 2021 aşı kimlere yapılacak yeni aşı takvimi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: HES kodu uygulamasında katılım istediğimiz oranda değil
Biden'ın ekibi ile Türkiye arasındaki en önemli sorun S-400! Murat Yetkin'den dikkat çeken yazı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı açıklaması dikkat çekti sıramı bekleyeceğim
Gardıroptaki gizli bölmede yakalanmıştı! FETÖ şüphelisi kadın adliyede
Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
Yorumlar