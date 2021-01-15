Biden'ın ekibi ile Türkiye arasındaki en önemli sorun S-400! Murat Yetkin'den dikkat çeken yazı

Gazeteci Murat Yetkin, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yeni ekibiyle Türkiye arasında S-400 başta olmak üzere mevcut krizlerin '2021’in ilk yarısında ciddi sorunlara neden olabileceğini' belirtti.

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Gazeteci Murat Yetkin, 'Biden ekibinin Türkiye-ABD açısında isim isim tahlili' başlıklı bugünkü yazısında yeni yönetimin Türkiye ile ilişkileri konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Yeni ABD yönetiminde yer alacak kişilerin Türkiye-ABD ilişkileri açısından isim isim tahlili, Türk dış politikasında halihazırdaki en sorunlu alanın ABD ile ilişkiler olması bakımından önemli. O alanda da en önemli sorun S-400 krizi" diyen Yetkin, "Türkiye bakımından bu durum kısa vadede, örneğin 2021’in ilk yarısında ciddi sorunlara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın Trump'la kurduğu ilişkiyi 'Biden'la kurması zor"

Yetkin, Erdoğan'ın Trump'la kurduğu ilişkiyi 'Biden'la kurmasının zor olduğunu' belirterek şu düşünceleri ifade etti: Trump gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kurumlar arası ilişkiler yerine liderler arası ilişkilere inanıyordu. Benzeri bir ilişkinin Biden ile kurulması zor görünüyor. Biden, diğer liderler gibi Erdoğan’ı da kurumlar arası ilişkiye yönlendirmek isteyecek. Yani Dışişleri Dışişleriyle, Savunma Savunmayla, istihbarat istihbaratla. Oysa Erdoğan hâlâ bütün yolların kendisinden geçmesini isteyecek, muhtemelen mikro-yönetim modelinde ısrar edecek. Bunun son örneğini Libya açıklarında AB gemilerinde aranan Türk yük gemisinde gördük.

Beş saat Erdoğan’dan talimat alınamayınca ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ne de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay inisiyatif kullanabilmiş, gemi aramaya maruz kalmıştı.

Bu nedenle Yetkin, Erdoğan'ın yönetim ekibine yetki aktarımı yapmak durumunda kalacağını belirtti.