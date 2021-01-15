WhatsApp Türkiye’deki kullanıcılara özel bilgilendirme yayımladı

Kullanıcı verilerinin zorunlu olarak paylaşılması kararı sonrası Türkiye'de çok sayıda kullanıcı kaybeden WhatsApp'tan yeni bir açıklama geldi. Küresel şirket, Türkiye'ye özel bildiri yayımladı.

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WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı. Şirket ayrıca şu açıklamayı yaptı:

“Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye’deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp’ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz.”

Öte yandan Rekabet Kurulu, Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlattığını duyurup, kullanıcı verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurma kararı aldığını belirtmişti.