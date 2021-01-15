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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından MHP lideri Bahçeli de koronavirüs aşısı yaptırdı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm ha​​​​​​​lkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

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