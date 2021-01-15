Mahir Ünal'dan WhatsApp açıklaması: Rahatsız edici

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti. Artık kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz." dedi.

Abone ol

Çin'den ithal edilen corona virüs aşısının uygulanması Türkiye'de başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'ye özel röportaj verdi. Mahir Ünal, Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullandı;

''Önümüzdeki günlerde yeni doz aşılar gelmeye başlayacak. Biz Cumhurbaşkanına eşlik ettik, aşı yaptırmadık. MKYK üyelerimiz arasında sırası gelen 3 doktor 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu.

''WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti''

Burada asıl konu sizin bir reklam haline gelmeniz. Cambridge Analytica olayında olduğu gibi verilerimizin manipülasyon ya da reklam amaçlı kullanılması açısından bizim önemli. Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti. Artık kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Devletlerin egemenlik hakları siber dünyada da geçerlidir. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok tartışılacak.

Sözde Cumhurbaşkanı tartışması

'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi bu millete hakarettir. Siyasetçi olarak milletin önüne çıkıp siyasetinizi yaparsanız. Siyaset kurumu son derece kıymetlidir. Vatandaşlar sandıkta siyasi iradesini emanet olarak sandıkta verirler. 50+1'i alan millet adına, millet iradesini devlet yönetimine yansıtır. Milletin seçtiği partili bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olmuşsa, millet adına devleti yönetecektir. Buradaki tarafsızlık hukuki bir tarafsızlıktır. Cumhurbaşkanı hukuki olarak tarafsızdır.

''Türkiye pandemiyle en iyi mücadele eden beş ülkeden birisi''

Muhalefetimizin temel sorunu şu, CHP her gün oluşturduğu suni gündemlerle Türkiye'nin enerjisini tüketiyor. Bizim işimiz CHP'nin günlük oluşturduğu yalanlara cevap vermekle geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir resim paylaşıyor, sizin verdiğiniz cevaplar ilgilenmiyor. Bizim AK Parti olarak çok pozitif bir gündemimiz var. Türkiye pandemiyle en iyi mücadele eden beş ülkeden birisi.

Erdoğan'ın Asiltürk ziyareti

Koalisyonlarla ittifaklar arasında bir fark var. Koalisyonlar seçimden sonra bir zorunluluk ortaya çıkar, ittifaklar seçim öncesi tercihlerdir. Cumhur İttifakı bir millet mutabakatıdır. İYİ Parti ve Saadet geleneğinde devlet meşruiyeti sorgulanmaz. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde bir takım çözüm ortaklıkları oluşturmak istemesi son derece doğal. Cumhurbaşkanımızın daha önce kullandığı bir Türkiye İttifakı ifadesi vardı. Siyaset üstü meselelerde Türkiye'nin yanında duran herkesle AK Parti konuşur. Demokrasinin güzel tarafı şudur; Meşruiyet zemininde her şey konuşulur.

Ümit Özdağ'ın ihraç kararının iptali

Kendi milletvekili, kendi il başkanıyla ilgili açıklama yapıyor bununla ilgili yargı karar veriyor. Hakim ve savcılara güveniyorlar mı, güvenmiyorlar mı ona karar versinler. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır.