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Avcılar'da çiğköfteci kadına büyük şok: Müşteri gibi geldi telefonu çaldı

Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'da çiğköfte satışı yapan işletmeye müşteri gibi giren yabancı uyruklu kişi, sipariş miktarını sorma bahanesiyle istediği iş yeri sahibinin telefonunu alarak kayıplara karıştı. Kübra Ör, 'Bana 4 bin TL’ye yakın maliyeti oldu' diyerek şüphelinin yakalanmasını istedi.

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Olay, Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir çiğköfte bayiinde meydana geldi. Dışarıda bekleyerek müşterinin gitmesini bekleyen kimliği henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu olduğu öne sürülen bir kişi, çiğ köfte dükkanını işleten Kübra Ör’ün yanına gelerek, 4 kişilik bir porsiyon istedi. Daha sonra hemen yakında oturduğunu evde daha fazla kişi bulunduğunu, bu miktarın yetmeyebileceğini belirten kişi,  yanında telefon olmadığı için soramadığını söyledi.

Kübra Ör, bunun üzerine telefonunu kullanabileceğini söyledi. Telefonu alan ve bir süre Arapça konuşan kişi daha sonra kapıya yöneldi ve koşarak kaçtı.

"Bana 4 bin TL’ye yakın maliyeti oldu"                                                                Kübra Ör,  telefonunun çalınması ile adeta şok geçirdiğini söyledi. Kaçan şüphelinin peşinden koşmalarına rağmen onu yakalamadıklarını söyleyen Ör, “Telefonu aldığımda 3 bin 500 TL civarındaydı. Bana 4 bin TL’ye yakın maliyeti oldu. Şikayetçi oldum, polisler gelip çalışma yaptı. Umarım başkalarının da canı yanmaz” dedi.

Görüntüleri incelemeye alan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için  çalışma başlattı.

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