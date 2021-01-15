Kayseri OSB'ye 'israf' tepkisi: 73 bin liraya tespih 23 bin liraya fincan

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bakanlık müfettişlerinin hazırladığı 408 sayfalık raporda 73 bin liraya alınan yüzlerce tespih, 23 bin liralık tuğralı fincan takımı ile 1.1 milyon liraya döşenen makam odası harcaması yer aldı. Kentte, yapılan harcamaya ilişkin 'israf' yorumunda bulunuldu.

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Bünyesinde 1.200 sanayi kuruluşu barındıran Kayseri OSB’ye ilişkin ‘usulsüz harcama’ iddialarına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri 408 sayfa bir rapor hazırladı. Rapor, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve 200’ü aşkın sanayicinin müdahil olduğu soruşturma dosyasına girdi. Raporda, bir kısmı CİMER’e de gönderilen iddialar mercek altına alındı. İnceleme konusu bazı başlıklarda sorun görülmedi. Mercek altına alınan bazı iddialara ilişkin ise Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetimi eleştirildi.

1 odaya 1 milyon 459 bin 839 TL harcama Raporda incelemeye alınan yerlerden biri yönetim binası içine yapılan ‘Osmanlı odası’ adı verilen oda oldu. 104 metrekarelik oda rapora göre bir müze olarak düzenlenmiş. Oda ziyaretçilere açık değil. Oda için yapılan toplam harcama 1 milyon 459 bin 839 TL. Odada tablolar, el yazmaları, kılıçlar ve antika sanat eserleri sergileniyor.

Tanesi 2 bin 900 TL olan II. Abdulhamit Tuğralı 8 fincan ve çerezlik için ödenen para 23 bin 200 TL. Antika bir obje için 5 bin TL ödenirken, bir bileklik için ödenen para ise 7 bin 500 TL. 4 bin TL değerindeki II. Abdulhamit tuğralı zemzemlik gülabdan ise odada bulunan ürünler arasında yer aldı. Müfettişler, söz konusu odaya yapılan harcama için “OSB’nin kuruluş amacına aykırı” değerlendirmesinde bulundu.

Makam odasına 1 milyon 132 bin 569 TL harcama Eleştiri konusu yapılan bir diğer alan ise OSB Başkanı Nursaçan’ın makam odası oldu. Rapora göre Nursaçan’ın, yönetim binasının birinci katında 74 metrekarelik bir çalışma odası bulunuyor. Bu odanın dışında bir üst katta ise 406 metrekareden oluşan bir makam odası bulunuyor. Bu oda için yapılan harcama ise 1 milyon 132 bin 569 TL. 500 bin lira değerindeki 9 metrelik dev ekran, 33 bin liralık televizyon makam odasında yer alan eşyalardan birkaçı. Makam odasının nadiren kullanıldığı belirtilen raporda “Kaynaklar etkin kullanılmadı. İsraf...” denildi.

Tespihlere yapılan ödeme Raporda, Başkan Nursaçan’ın talebi ile alımı yapılan 2 bin 708 adet tespih de eleştiri konusu olan konu başlıklar arasında yer aldı. Anılan tespihler için yapılan toplam ödeme 72 bin 789 TL. Müfettişlere ifade veren OSB görevlileri, söz konusu tespihlerin en pahalısının 250-300 lira olduğunu öne sürdü. OSB Başkanı Tahir Nursaçan ise “Şu ana kadar aldığım en pahalı tespih 2 bin lira” dedi. Müfettiş raporunda konu ile ilgili “Tespih harcamasına ilişkin tutar, hayatın olağan akışına aykırı. İlgilisinden faizi ile tahsil edilmeli” denildi.

350 bin liraya da bakın ne alınmış OSB parası ile 350 bin liraya alınan 59 cep telefonu da raporun bir diğer eleştiri konusu oldu. Raporda, söz konusu telefonların 2’si dışında 57’sinin demirbaş listesinde yer almadığı kaydedildi. Raporda, bazı yerel gazete ve sitelere, yapılan haberlere karşılık ödeme yapılması da sorunlu bulundu. Rapora göre, yerel gazeteler 15 Mayıs-25 Eylül 2019 arası 1 milyon 484 bin 348 liralık ödeme yapıldığı kaydedildi. Raporda kimi ödemelerin, OSB seçim sürecinde rakip adaylara karşı yapılan haberler için olduğu kaydedildi. Raporda bu durum “etik dışı olarak” yorumlandı.