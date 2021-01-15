Çanakkale hava durumu kar yağışı bastırdı 30 günlük hava tahmini

ÇANAKKALE'de kar yağışı gece başladı ve meteorolojinin 5 günlük hava durumu tahmini tuttu. Çanakkale'de kar yağışı bugün aralıkla devam edecek. Hava sıcaklıkları -5 dereceye kadar düşecek. Cumartesi ve pazar günü de Çanakkale'de kar yağışı görülecek. İşte 15 günlük haritalı hava durumu raporu

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ÇANAKKALE'de meteorolojinin dediği oldu ve kar yağışı gece saatlerinde başladı. 5 günlük hava durumu tahminlerine göre kar yağışı haftasonu da devam edecek. Çanakkale'de sıcaklık değerleri -5 dereceye kadar düşecek. Haritalı 15 günlük tahminlere göre ise en yüksek sıcaklık 6 derece olacak. İşte Çanakkale için 15 günlük-30 günlük hava durumu tahmini

Çanakkale için 5 günlük haritalı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklık azalıyor: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu illere fırtına uyarısı: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.