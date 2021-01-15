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Ordu'da zincirleme kazada yanarak can verdi! Milletvekilin oğlu çıktı

Demirören Haber Ajansı

Dün akşam Ordu'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında alev alan araçta yanarak can veren kişinin DSP 20. dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un 42 yaşındaki oğlu Melih Koç olduğu ortaya çıktı.

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​Kaza, saat 20.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı’nda meydana geldi. 06 M 2828 plakalı spor otomobil ile Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobil ve Murat Akmaz yönetimindeki 52 ZA 335 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev aldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yanan spor otomobilin sürücüsü yanarak feci şekilde yaşamını yitirirken, yaralanan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen kişinin cansız bedeni, morga kaldırıldı.


Eski vekilin oğlu çıktı
Kazada yanarak yaşamını yitiren kişinin kimliği saatler sonra tespit edildi. Ölen kişinin DSP 20’nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç olduğu belirlendi. Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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