Kuraklık en çok onlara yaradı! Gaziantep'te talep patladı satışlar arttı
GAZİANTEP'te istenilen düzeyde olmayan mevsimsel yağışlar sonrasında solucan gübresi satışları patladı.
Solucan gübresi, uygulandığı ağaçta suyu yüzde 70 oranında muhafaza etmesi nedeniyle üreticiler tarafından tercih ediliyor. Ziraat Mühendisi Selçuk Zoroğlu, mevsimsel yağışların yeterli olmaması nedeniyle yaşanan kuraklıktan dolayı üreticinin suyu muhafaza eden solucan gübresine yöneldiğini anlattı.
Selçuk Zoroğlu, rekolte düşüşünün önlenmesi için solucan gübresinin özellikle fıstık ve zeytin ağaçlarına uygulanması tavsiyesinde bulundu.
Selçuk Zoroğlu, solucan gübresinin yüzde 70 su tutma özelliğinin bünyesinde barındırdığı organik karbondan kaynaklı olduğunu belirtti.
Zoroğlu, sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen gübrenin, yetiştiği toprağı kimyasallardan arındırırken, ürünlerin organikliğini kalıcı kıldığını kaydetti.