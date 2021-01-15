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Subaru'da tedarik sorunu! Japonya'daki tesislerinde üretime ara verildi

Otomobil üreticisi Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

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Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Buna göre Subaru başkent Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde yıllık toplam 700 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretime geçici ara verdi.

Firma, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem sebebiyle ara verdiğini ve hafta başında üretimi sürdürmeyi planladığını açıkladı.

ABD'nin Indiana eyaletindeki tesislerinde de üretime ara verdiğini duyuran Subaru'nun Nisan başı itibarıyla sona erecek mali yıl üretim ve gelir-gider planlamalarının etkileneceği kaydedildi.

Honda da üretim sayılarını azalttı

Öte yandan Honda ülke genelindeki üretim sayılarını aylık 4 bin azaltırken, İngiltere'nin Swindon bölgesindeki fabrikasında üretime geçici ara verdiğini duyurmuştu.

Toyota Motor, Teksas'taki fabrikasında üretimi düşürürken, Nissan ise Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa'daki "Note compact" üretim sayılarını düşürdüğünü açıkladı.

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