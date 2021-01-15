Sevim Gözay evli mi eşi ve çocukları kimdir? Sevim Gözay ailesi

Birçok kanalda sunuculuk, yönetmenlik, jüri üyeliği ve moderatörlük yapan 48 yaşında Sevim Gözay lenf kanserine yenik düştü ve hayatını kaybetti. Birçok sanatçının ve ünlünün başsağlığı mesajı yayınladığı Sevim Gözay evli mi eşi kimdir? Sevim Gözay'ın çocuğu var mı?

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Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapan Sevim Gözay, 48 yaşında hayatını kaybetti. Gözay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne değer görüldü. 48 yaşındaki Sevim Gözay, dün sabah saat 07.30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Peki kimdir Sevim Özay evli mi, eşi ve çocukları var mı?

19 Aralık 1972 doğumlu olan Sevim Gözay, 1993 yılında girdiği medya sektöründe birçok yapımda kamera arkasında çalıştı, kültür, yaşam ve medya alanlarında yıllarca içerik üretti. 2000’lerde kamera önüne geçen Gözay, ödüllü programları “Stüdyo: Sinematik Portakal” ve “Cosmopolis” ile tanınıyordu.

Sevim Gözay, Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı. Gözay, asistan olarak “Dr. Stress”, “Canlan Biraz”, yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak “Sabah Şekerleri”, “Hi-Fi”, “Netike”, yönetmen-seslendiren olarak “İstanbulART”, sunucu-editör olarak “Şehrin Rengi”, “Dizikolik”, “Bazıları Sıcak Sever”’ ve “Artist” programlarında çalıştı.

Gözay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık görüldü. 2006 – 2013 yılları arasında Akşam gazetesi ve Nokta dergisinde şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında bin 500’ün üzerinde köşe yazısı yazdı, röportajlar yaptı. 2011 yılında 'Kızlar ve Babaları' adlı kitaba katkıda bulunan Sevim Gözay’ın, 'Kasetten Canlı' (2013) ve 'Sinemaskop Randevular' (2015) adlı iki kitabı bulunuyor.

Journo, Artful Living, Posta Kitap, Paz Edebiyat, Ot Dergi ve Rejisör dergisinde sinema, edebiyat, yaşam ve medya üzerine içerik üreten Sevim Gözay, en son Allianz Motto Müzik kanalında “Merak Ediyorum” programını sunuyordu.