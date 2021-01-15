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Gözaltına alınan adama fotoşopla maske ekleyen polis alay konusu oldu

Demirören Haber Ajansı

HİNDİSTAN'da gözaltına alınan bir kişiye fotoşop yapılarak maske eklenmesi polisi alay konusu yaptı. Paylaşım, sosyal medyada çok konuşuldu.

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Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde Gorakhpur polisinin sosyal medya paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Gorakhpur polisinin bir şüphelinin gözaltına alındığı ana ilişkin paylaşılan fotoğrafta, hem memurun hem de şüphelinin maske takmadığı görüldü. Polis, zorunlu maske yasağına uymayınca sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen eleştiriler üzerine paylaşılan yeni fotoğrafta polis memuru ve şüphelinin suratına fotoşopla maske eklendi. Paylaşım, bu kez de alay konusu oldu.

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