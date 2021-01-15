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FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı 2 askeri hakim subay, meslekten ihraç edildi

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Kararında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilen hakim albay Cihan Osman Çelik ve hava hakim üsteğmen Doğan Turan, oy birliği ile meslekten ihraç edildi. 

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, FETÖ/PDY ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilen hakim albay Cihan Osman Çelik ile hava hakim üsteğmen Doğan Turan'ın dava dosyalarındaki bilgi, emare ve delillerin değerlendirildiği ifade edildi. Resmi Gazete'deki kararda, tüm tespitlerin ve hukuki değerlendirmelerin dikkate alındığı belirtilerek, 2 askeri hakim subayın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının bulunduğu değerlendirildiği ve meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi.

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