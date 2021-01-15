Berat Albayrak'la ilgili bomba kulis: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor
Halk TV ekranlarında yayınlanan 'İki Yorum' programında kulis bilgiler paylaşan Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berat Albayrak arasındaki buzların eridiğini belirtrek "15 güne kadar Beştepe'te görevlendirilecek" iddiasına bulundu.Abone ol
Albayrak'ın nerede olduğu merak konusu olurken, gazeteci Levent Gültekin bir kulis bilgisi paylaştı. İstifasından ardından bir süredir görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasındaki buzları erittiği öne sürülen Albayrak'ın 10 ya da 15 gün içerisinde Beştepe'de tekrar görevlendirileceği konuşuluyor.
"15 güne kadar Beştepe'te görevlendirilecek"
Gültekin, Berat Albayrak'la ilgili kulisleri hareketlendiren bir iddiada bulunarak eski bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la barıştığını söyledi. Ayrıca Gültekin, 10 ya da 15 güne kadar Albayrak'ın Beştepe'te görevlendirileceğini de sözlerine ekledi.
Ne olmuştu?
8 Kasım 2020'de Berat Albayrak Instagram hesabından 'sağlık sebepleri gerekçesiyle' istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak'ın görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.