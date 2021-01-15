THY, uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayımladığı verilere göre, Türk Hava Yolları, dün 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

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Türk Hava Yolları (THY), 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'den yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM+Aşı ile inşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir.