THY, uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı
AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayımladığı verilere göre, Türk Hava Yolları, dün 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'den yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM+Aşı ile inşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da kar alarmı! Meteoroloji gün verip uyardı: 20 cm kar yağacak