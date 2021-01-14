Fenerbahçe konuk ettiği Kasımpaşa'yı tek kurşunla eledi
Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak zirveye ortak olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Kasımpaşa'yı Mbwana Samatta'nın 51'de attığı golle 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın son dakikalarında yerde yatan rakibine tekme attığı için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Abone ol
Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maçı tek golle kazanan ev sahibi Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.
Kanarya'ya galibiyeti ve turu getiren golü 51. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Samatta, savunmanın arasından yükselerek kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı.
Son dakikalarda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşalı Aytaç Kara'ya yerde yaptığı müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Maçtan önemli dakikalar
14. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top üstten auta gitti.
16. dakikada hücum yönünün sağından Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşa altıpas önünde iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Fenerbahçe etkili oldu. Soldan Caner'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Sinan Gümüş sırtı kaleye dönük pozisyonda kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan dönen topun devamında Mert Hakan'ın sol ayağıyla ceza yayından cılız vuruşunda tekrar Sinan Gümüş topa ayak soktu ama meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
40. dakikada Varga'nın ceza sahası içine ara pasında savunma arkasına sarkan Hodzic'in sağ çaprazdan vuruşunda top kaleye paralel dışarı gitti.
45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
46. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hodzic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan şutunu çıkardı. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı son anda parmaklarının uçlarıyla kornere çeldi.
51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazında kullandığı serbest atışta Samatta'nın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
87. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağdan ortasında Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasında uzaklaştırmak istediği top Alan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
89. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun sağdan ortasında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kontrol eden Cisse döndükten sonra vuruşunu yaptı. Anıl Koç'un sırtına çarparak yön değiştiren top az farkla kornere çıktı.
90. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mert Hakan Yandaş ile Aytaç Kara girdikleri hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, Aytaç Kara'ya yerdeyken tekme attığı gerekçesiyle Mert Hakan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe kupada adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe: 1 - 0 :Kasımpaşa
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Serhat Ahmetoğlu), Sinan Gümüş (Dk. 46 Thiam), Cisse, Samatta (Dk. 69 Ozan Tufan)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 85 Furkan Külekçi), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Yasin Dülger), Hodzic, Varga (Dk. 77 Alan), Thelin (Dk. 69 Anıl Koç)
Gol: Dk. 51 Samatta (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 90 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 16 Samatta, Dk. 36 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 71 Doğucan Haspolat, Dk. 82 Hodzic (Kasımpaşa)