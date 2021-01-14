Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23.495'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Son 24 saatlik verilere göre 958'i semptomatik olmak üzere 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 9 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 11 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 899 bin 442'ye, ağır hasta sayısı ise 2 bin 512'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.