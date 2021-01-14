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O Ses Türkiye Rap'in jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yıl Exxen platformunda yayınlanacak O Ses Türkiye Rap programının jüri üyelerini açıkladı. Yarışmanın jüri üyelerinin Hadise, Eypio, Murda ve Mero olması takipçilerini şaşırttı.

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O Ses Türkiye Rap yarışma programının jüri üyeleri belli oldu. Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, O Ses Türkiye Rap'in jürilerini duyurdu.

Exxen platformunda yayınlanacak O Ses Türkiye bu yıl rap formatıyla izleyiciyle buluşacak. O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Hadise, Eypio, Murda ve Mero oldu.

Hadise'nin jüri olması şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu jüri üyeleri arasında daha önceki yıllardan sadece Hadise bulunuyor. Diğer jüri üyeleri ise rapçiler Eypio, Murda ve Mero. Hadise'nin rap formatlı bir programda jüri üyesi olması sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı ve bazı kullanıcıların tepkisine yol açtı.

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