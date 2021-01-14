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Milli Savuna Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Ocak'ta görevi başında rahatsızlanan Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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