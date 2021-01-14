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Fenerbahçe'den kanat transferi için Papu Gomez harekatı

Fenerbahçe, Papu Gomez'in menajerine şartları sordu. Juventus ve Inter de oyuncuyu istiyor.

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sözleşme fesih konularını görüşen Mesut Özil ile prensipte el sıkışan ve yılın bombasını patlatmak için günleri sayan Fenerbahçe, kanat bölgesine takviye yapmak için önemli bir isimle temas halinde.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Diego Perotti ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Papu Gomez'in menajerine transfer şartlarını sordu.

Yıllık 3 milyon Euro istiyor
Papu Gomez, yıllık 3 milyon Euro’dan en az 2 sene kontrat istiyor. Atalanta yurt dışına 5 milyon, İtalya’ya 10 milyon Euro’ya bonservisini verecek. Papu Gomez, Avrupa’da kalmak istiyor.

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