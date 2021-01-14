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Mustafa Balbay'ı utandıracak açıklamayı Devlet Bahçeli yaptı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşadığı iddiasını ortaya atan CHP'li eski vekil Mustafa Balbay'a, "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır." diye yanıt verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika sosyal medyadan açıklamalar yaptı. CHP'li Mustafa Balbay'ın cumhur ittifakında çatlak olduğunu iddiasıyla ilgili Bahçeli, "Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor" ifadelerini kullandı.

Ekranlardaki bazı yorumcuları dedikodu üretmekle suçladı

Bazı televizyon kanallarındaki yorumculara cumhur ittifakıyla ilgili değerlendirmelerine tepki gösteren Bahçeli, "Tek sermayeleri olan dedikoduyla cehalet tünelinde küstahlığın rayını döşerler." dedi.

HDP'nin kapatılması tartışmaları

HDP'nin kapatılması tartışmalarına değinen Bahçeli, "inanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir." diye konuştu.

Cumhur ittifakı mesajı

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Balbay ne demişti?

CHP'li Mustafa Balbay, iki gün önce Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazısında Erdoğan ile Bahçeli arasında çatmak olduğunu iddia etmiş, HDP’nin kapatılması, İYİ Parti’nin yanaştırılması ve sistem değişikliği konularında temel görüş ayrılığı yaşandığını yazmıştı.

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