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Antalya'da dehşet! Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde Ali Rıza U. (31), bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle intihar etti. Oğlunun ölüm haberini alan baba sinir krizi geçirdi.

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Antalya'da öğle saatlerinde 112 Acil Servis'e bir kişinin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, apartmanın 3'üncü katında yaşayan Ali Rıza U.'in bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtiğini, ardından da av tüfeğini çenesinin altına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

Baba feryat etti

Olayı duyan yakınları, Ali Ruza U.'nun evine geldi. Ali Rıza U.'nun babası Yaşar U., binada incelemede bulunan sağlık görevlilerine oğlunun durumunu sordu. Oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçiren Yaşar U., "Evladımı yediler, yavrumu yediler" diye feryat etti.

Ali Rıza U.'in eşinden 1 yıl önce ayrıldığı, 2 çocuk babası olduğu, yeniden nişanlanarak evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çalıştığı kaydedilen Ali Rıza U.'nun, pazartesiden bu yana izinli olduğu ifade edildi. 

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